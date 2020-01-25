التضخم يستقر عند 2.0 بالمائة على أساس سنوي الى غاية ديسمبر 2019

﻿ بلغت اسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2.0 بالمائة الى غاية ديسمبر 2019، حسبما علم من الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر ديسمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من جانفي 2019 الى غاية ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من جانفي 2018 إلى ديسمبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر فقد سجل استقرارا حسب معطيات الديوان.

وبخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3 بالمائة في شهر ديسمبر.

كما أشار المصدر ذاته الى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 1.0بالمائة لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء (- 17.7 بالمائة) و الفواكه (-13.0 بالمائة) و البيض (- 6.0 بالمائة ).

بالمقابل عرفت بعض المنتجات التي تدخل ضمن هذه الفئة ارتفاعا في الاسعار خصوصا الخضار (+6.8 بالمائة) .

وتابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت أيضا ارتفاعا بـ 0.4 بالمائة في ديسمبر بينما سجلت اسعار الخدمات استقرار خلال نفس الشهر.

وحسب مجموعة السلع و الخدمات فإن ارتفاع الاسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة و الأحذية بارتفاع بلغ حوالي 0.8 بالمائة و مجموعتي الأثاث و منتجات التأثيث (+ 1.5 بالمائة) .

وبخصوص أسعار مجموعات الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية والمواد المختلفة فقد عرفت ارتفاعا يقدر ب 0.3 بالمائة لكل واحدة.

أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة او باستقرار، يضيف ذات المصدر.

للتذكير فان معدل التضخم على اساس سنوي في الجزائر كان قد بلغ 3ر4 بالمائة في سنة 2018.