بكين تحيي احتفالات رأس السنة الصينية رغم فيروس كورونا

احتضنت بكين عدة احتفالات خاصة برأس السنة الصينية وبداية فصل الربيع، بتنظيم عدة نشاطات فنية بقاعة العروض بالمدينة الممنوعة.

ففي الوقت الذي تم فيه إلغاء الاحتفالات الكبرى بسبب انتشار فيروس كورونا الفتاك خلال الأيام الماضية والذي أدى إلى وفاة 41 شخصا وتسجيل 1300 حالة حتى الآن، واتخاذ على اثر ذلك جملة من الإجراءات الصارمة للحد من انتشاره، قررت بكين الإبقاء على بعض الاحتفالات.

وضمت الاحتفالات المصغرة لهذا العام عروض أدتها مجموعة من الفنانين التابعين لأوبرا بكين للمؤسسة المسرحية جيانغ جو، من بينهم الممثلين شيشياوتسيو هووانغجي ولي هانغتو، الذين أدوا عروض فنية كلاسيكية من التراث الصيني.

وحسب جريدة يومية الصين Chanidaily ، فإن عدة عروض سيتم تنظيمها على غرار العرض الفلكلوري التقليدي الصيني، الذي سيؤديه كل من وو يوسيا رفقة إيروسونغفاي في الـ28 جانفي المقبل. وتلقى العروض الفلكلورية المسماة بـ " سيانغ شانغ" إقبالا كبيرا من الجمهور الصيني خلال الاحتفال برأس السنة الي ستتواصل إلى غاية 30 جانفي.

المصدر: أنيس بن هدوقة