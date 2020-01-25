الجولة ال16: وداد تلمسان يلتحق بأولمبي المدية في الصدارة

شهدت الجولة ال16 من الرابطة المحترفة الثانية التي جرت وقائعها هذا السبت، تعثر الرائد، أولمبي المدية في خرجته أمام متذيل الترتيب إتحاد الحراش (1-1)، ما يجعله يتقاسم كرسي الريادة مع وداد تلمسان الذي أطاح وبنتيجة عرضية بضيفه شبيبة بجاية (4-0).

وبالحراش، تمكن أولمبي المدية (المرتبة الأولى / 32 نقطة) من افتتاح باب التسجيل عبر اللاعب هاشم في الدقيقة ال53, قبل أن يعدل الاتحاد (المرتبة الأخيرة / 12 نقطة) النتيجة عبر اللاعب بن عياش عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ال72.

ومن جانبه، تمكن وداد تلمسان من الالتحاق بكرسي الريادة (32 نقطة) بمعية أولمبي المدية، عقب فوزه الكبير أمام الجريح، شبيبة بجاية، بنتيجة (4-0).

وجاءت أهداف الوداد بفضل ثنائية كل من بلطرش (د16,د59) ومزواني (د47, د64 ضربة جزاء).

وسجلت هذه الجولة، سقوط أمل الأربعاء (المرتبة الرابعة / 27 نقطة)، بملعب 20 أوت 1955 بمدينة سكيكدة، أمام الشبيبة المحلية (المرتبة الخامسة / 26 نقطة) بثنائية مقابل صفر (2-0).

وافتتحت''الشبيبة''باب التسجيل في الدقيقة ال31 عبر اللاعب ناصري قبل أن يضيف زمليه زيوش الهدف الثاني في الدقيقة ال35.

نتيجة تجعل أبناء سكيكدة يتنافسون على ''البوديوم'' خاصة وأن هذا الموسم سيعرف صعود أربعة أندية إلى القسم المحترف الأول.

وتمكنت مولودية سعيدة (المرتبة التاسعة / 20 نقطة) من الاطاحة بسريع غليزان (المرتبة الثالثة / 27 نقطة) بنتيجة 2-0.

وجاءت أهداف ''المولودية'' بأقدام اللاعب صديق في الدقيقة ال13 ثم ال59.

أما اتحاد عنابة (المرتبة السادسة / 24 نقطة)، فقد تمكن من ضمان الزاد الكامل داخل الديار, بعد فوزه الصعب (1-0) أمام الضيف، دفاع تاجنانت الذي يحتل المرتبة ال12 برصيد 18 نقطة.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب بالح في الدقيقة ال38.

وشهدت هذه الجولة، سقوط أولمبي أرزيو (المرتبة ال12 / 18 نقطة) بملعب أمل بوسعادة (المرتبة التاسعة/ 20 نقطة) بثنائية مقابل هدف واحد (2-1).

وافتتح أصحاب الديار باب التسجيل في الدقيقة ال39 بفضل اللاعب سمان، قبل أن يسجل زميله غزالة هدف ضد مرماه في الدقيقة ال49 مهديا التعادل للزوار.

واصل أمل بوسعادة اللعب بطريقة هجومية إلى غاية الدقيقة ال66 أين تمكن اللاعب بوليدان من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ال66.

ومن جانبها، حققت جمعية وهران (المرتبة السابعة / 23 نقطة) نتيجة إيجابية بملعبها بفوزها على الضيف مولودية العلمة (المرتبة الثامنة / 21 نقطة) بهدف يتيم جاء بأقدام اللاعب لهبيري اثر ركلة جزاء في الدقيقة ال67.

وفي اللقاء الأخير، تعادلت مولودية بجاية (المرتبة 14 / 17 نقطة) داخل قواعدها بنتيجة سلبية أمام جمعية الخروب (المرتبة التاسعة / 20 نقطة).