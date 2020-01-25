رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مرسوما يتعلق بحركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين".

وبهذا، فقد تم تعيين السادة الولاة الأتية أسماؤهم :

- أدرار : بهلول العربي

- الشلف : جاري مسعود

- أم البواقي : تيبورتين زين الدين

- باتنة : مزهود توفيق

- بسكرة : أبينوار عبد الله

- البليدة : نويصر كمال

- البويرة : لكحل عياط عبد السلام

- تلمسان : مرموري أمومن

- تيارت : درامشي محمد أمين

- الجزائر : شرفة يوسف

- الجلفة : بن عمر محمد

- جيجل : كلكال عبد القادر

- سعيدة : سعيود سعيد

- سيدي بلعباس : ليماني مصطفى

- قسنطينة : ساسي أحمد عبد الحفيظ

- مستغانم : سعيدون عبد السميع

- معسكر : صيودة عبد الخالق

- برج بوعريريج : بن مالك محمد

- تندوف : محيوت يوسف

- تيسمسيلت : زكريفة محفوظ

- خنشلة : بوزيدي علي

- تيبازة : حاج موسى عمر

- ميلة : مولاي عبد الوهاب

- عين الدفلى : البار مبارك

- النعامة : مدبدب إيدير

كما تم تعيين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم ولاة منتدبون :

- درارية (ولاية الجزائر) : زروقي أحمد

- المنيعة (ولاية غرداية) : عيسات عيسى

- ذراع الريش (ولاية عنابة) : بوشاشي وسيلة

- جانت (ولاية إليزي) : شلالي بوعلام.

من جهة أخرى، تم إنهاء مهام الولاة والولاة المنتدبين الآتية أسماؤهم :

- بكوش حمو (ادرار)

- صادق مصطفى (الشلف)

- حجاس مسعود (ام البواقي)

- محمدي فريد (باتنة)

- كروم علي (بسكرة)

- بويعيش علي (تلمسان)

- بن تواتي عبد السلام (تيارت)

- ديف توفيق (الجلفة)

- فار بشير (جيجل)

- لوح سيف الاسلام (سعيدة)

- رابحي محمد عبد النور (مستغانم)

- دلفوف حجري (معسكر)

- بلحجاز الغالي (برج بوعريريج)

- العفاني صالح (تيسمسيلت)

- بوشامة محمد (تيبازة)

- عمير محمد (المسيلة)

- بن يوسف عزيز (عيد الدفلى)

- حجار محمد (النعامة)

- مشري عزالدين (غرداية)

- لقوسام عمار (الدرارية - ولاية الجزائر)

- حبيطا محمد (ذراع الريش - ولاية عنابة)

- دحماني احمد (المنيعة - غرداية).