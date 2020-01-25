﻿الرئيس تبون يستقبل العميد الجديد لمسجد باريس الكبير

إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا السبت بالجزائر العاصمة العميد الجديد لمسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ.

وصرح السيد حفيظ عقب اللقاء قائلا "في إطار العلاقات التقليدية بين الجزائر ومسجد باريس الكبير، دعاني السيد تبون لزيارة الجزائر، حيث هنأني أولا بانتخابي عميدا لمسجد باريس الكبير وعبر لي عن تمنياته بالنجاح في مهمتي على مستوى هذه المؤسسة النبيلة".

واكد العميد الجديد لمسجد باريس أن"الرئيس تبون جدد له التأكيد على الاهمية التي يوليها للجالية المسلمة بفرنسا وخاصة الجالية الجزائرية"، مضيفا أن "رئيس الجمهورية طلب مني أن يعمل مسجد باريس وباقي دور العبادة التابعة لهذه المؤسسة الدينية "على توفير الشروط التي تسمح للمسلمين مهما كانت جنسيتهم بأداء شعائرهم بطريقة لائقة".

علاوة على ذلك، أوضح السيد حفيظ أن الرئيس تبون أكد له على استعداد الحكومة الجزائرية"لمساعدة المسجد في ورشاته الكبرى، خاصة في مجال التكوين".

وأشار العميد الجديد إلى أن رئيس الجمهورية قد أعرب له عن "قلقه" ازاء ارتفاع أعمال العنف ضد المسلمين في فرنسا، مطالبا إياه باتخاذ كل"التدابير"لمكافحة هذه الآفة.

وقد تطرق الرئيس تبون كذلك إلى موضوع في غاية الأهمية والمتعلق بتنامي التطرف، داعيا إلى نقل الرسالة الحقيقية للإسلام التي تدعو إلى الأخوة والتضامن.

وفي هذا الصدد قال السيد حفيظ ان رئيس الجمهورية أبدى التزامه بوضع كل الوسائل تحت تصرف مسجد باريس الكبير قصد التصدي لظاهرة التطرف.