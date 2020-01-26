هلاك 05 أشخاص و إصابة 32 بجروح في حادث مرور بالمسيلة

هلك 05 أشخاص و أصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع ليلة السبت إلى الأحد على الطريق الوطني رقم 8 بالقرب من عين الحجل بولاية المسيلة, حسب الملازم بلال نعيجي رئيس مكتب الاحصاء والاعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة.

و أوضح المصدر للقناة الاذاية الأولى أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة 22 و15 دقيقة نجم عن اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بسكرة-الجزائر العاصمة ادى الى انحرافها عن الطريق وانقلابها، مضيفا بأن الضحايا تتراوح اعمارهم بين 27 و40 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى و عيادة عين الحجل.

و قد سخرت الحماية المدنية خمسين عنصرا ما بين ضباط و أعوان و وسائل مادية أخرى لأجل هذه العملية حسب ما علم من هذا السلك النظامي.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات الحادث.