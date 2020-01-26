أزيد من 1000 مليار دينارمداخيل جمركية خلال 2019 رغم تراجع الواردات

تمكنت الجمارك الجزائرية خلال 2019، من تحصيل أزيد من 1.000 مليار دج، كحقوق ورسوم رغم تراجع الواردات، حسبما كشف عنه اليوم الأحد من تيبازة، المدير العام للجهاز، محمد وارث، واصفا إياها الحصيلة ب"المحترمة".

وأوضح وارث في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الجمارك الجزائرية حققت إنجازات "محترمة" خلال السنة الماضية في مجال تحصيل الحقوق و الرسوم تجاوزت عتبة ال1.000 مليار دينار رغم الانخفاض المحسوس للواردات.

وتأتي هذه النتائج-يضيف المدير العام للجمارك- في ظل سياسة الاستباق لمواجهة عصابات تضخيم الفواتير، ما يفسر جزئيا انخفاض الواردات ب5ر3 مليار دولار.

وفي السياق، شدد المدير العام للجمارك الجزائرية خلال هذه المناسبة التي حملت شعار "الجمارك تعزز الاستدامة من أجل الناس و الازدهار والكوكب"، عزم إدارته مواصلة معركة محاربة البيروقراطية الإدارية لتخفيف زمن وتكلفة مرور البضائع والأشخاص بهدف تشجيع تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما ستواصل الجمارك الجزائرية- يتابع وارث- مجابهة الغش و كل أشكال الجريمة بالطرق الناجعة الفعالة، إلى جانب حماية المواطن وبيئته وفقا للتشريعات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بمحاربة تجارة المواد المضرة بالبيئة وحماية النباتات و الحيوان والآثار والتراث العالمي.

وتهدف استراتيجية إدارة الجمارك الشاملة، إلى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والأمنية التي تعترض الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماما وفقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية لبناء اقتصاد متنوع قائم على صناعة حقيقية وعلى ترشيد الواردات وتدعيم الصادرات خارج المحروقات ومكافحة تهريب الأموال، يقول وارث.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أن إدارته ستعمل على تدعيم التوظيف النوعي والتكوين العالي المستوى وترقية النزاهة ومكافحة الفساد مع تحسين الظروف المهنية والاجتماعية مما يجعل الموظف في منأى عن الانحراف والابتزاز.

وتحتفل الجمارك الجزائرية بالعيد العالمي للجمارك المصادف ليوم 26 يناير من كل سنة، بولاية تيبازة من خلال برنامج "ثري" يضم أساسا إطلاق رسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجمارك وتوقيع رسالة تبليغ للمنظمة العالمية للجمارك بقبول الجزائر بالتوصية المتعلقة بالقرارات المسبقة التي تخص التصنيف التعريفي وبلد منشأ البضائع.

كما يشمل برنامج الاحتفال، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجمارك الجزائرية والمفتشية العامة للمالية، إلى جانب تقليد الرتب وتكريم عددا من المتقاعدين وتسليم شهادات استحقاق مقدمة من طرف المنظمة العالمية للجمارك وعرض أنشطة الجهاز.