الرئيس تبون : رفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و تركيا إلى خمسة ملايير دولار قريبا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ندوة صحفية نشطها، اليوم الأحد، بمعية نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن أنه تم الاتفاق على رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى ما يفوق الخمسة ملايير دولار، قريبا.

و قال الرئيس تبون بأنه اتفق مع نظيره أردوغان على الرفع من حجم التبادلات بين البلدين إلى "ما يفوق الخمسة ملايير دولار، قريبا جدا"، مشددا على أهمية التواصل الثنائي في المجالات ذات الصلة بالقطاعات التي تهم الشباب على وجه أخص.

و توقف رئيس الجمهورية عند المكانة الاقتصادية التي أضحت تحتلها تركيا التي تحولت اليوم إلى "دولة قوية اقتصاديا ومن أقوى الاقتصاديات الموجودة حاليا خارج الاتحاد الأوروبي"، حيث "بنت اقتصادها على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".

و على صعيد آخر يتعلق دائما بالتعاون الثنائي، أكد الرئيس تبون أنه اتفق مع الرئيس أردوغان على ارساء "تواصل يومي" بين الوزراء الجزائريين و نظرائهم بتركيا، "حتى لا نترك أي مجال لسوء التفاهم".

كما أفاد أيضا بأنه منح موافقته على أن تقوم تركيا باقتناء أرض من أجل بناء سفارة جديدة بالجزائر، مع فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر و مركز اخر للجزائر بتركيا.

و من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية قبوله دعوة الرئيس أردوغان لزيارة بلاده.