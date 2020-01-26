رئيس الجمهورية : الجزائر و تركيا متفقتان على تطبيق مخرجات ندوة برلين والسعي إلى إقرارالسلم في ليبيا

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر وتركيا "اتفقتا" على تطبيق مخرجات ندوة برلين حول الأزمة الليبية والسعي معا الى اقرار السلم في ليبيا.

وقال الرئيس تبون إنه و"بخصوص ما يجري في المنطقة، يجمعنا اتفاق تام مع الشقيقة تركيا على اتباع ما تقرر في اجتماع برلين الاخير وان نسعى الى السلم معا ان شاء الله"، مضيفا أن الطرفين "يتابعان يوميا وبكل دقة كل ما يجري في الميدان وكل مستجداته".

يذكر أن ندوة برلين حول الأزمة الليبية، التي انعقدت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة، و بمشاركة 11 بلدا من بينها الجزائر، قد أكدت على المبادئ الاساسية للحفاظ على الامن و الاستقرار في ليبيا لاسيما دعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار فعال لحل الازمة، في الوقت الذي اقترحت فيه الجزائر احتضان حوار بين الاشقاء الليبيين.