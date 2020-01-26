تركيا : ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 قتيلا

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، هذا الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن زلزال "ألازيغ" شرقي البلاد إلى 35 شخصا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوقطاي خلال زيارة أجراها بمقر رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالعاصمة أنقرة.

وذكرت تقارير محلية ان نائب الرئيس التركي أطلع على آخر المعلومات الواردة من ولاية "ألازيغ".

وكانت آخر حصيلة رسمية قد أعلنت عنها السلطات التركية تفيد بمصرع 29 شخصا, وإصابة 1466 آخرين.

وضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريشتر أول أمس الجمعة ولاية "ألازيغ"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.