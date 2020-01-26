﻿محكمة مستغانم : توجيه الإتهام إلى 35 شخصا من بينهم والي سابق للولاية و11 إطارا في قضايا فساد

تم هذا الأحد بمحكمة مستغانم توجيه الاتهام إلى 35 شخصا من بينهم 11 إطارا و والي سابق لنفس الولاية و 14 شخصا معنويا في قضايا متعلقة بالفساد، حسبما ورد في بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة مستغانم.

وأشار البيان الذي تلقت /وأج نسخة منه إلى أنه تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي المرتبط بهذه القضايا إلى قاضي التحقيق، مضيفا أنه"نظرا لوجود أعباء وقرائن تفيد بارتكاب المدعو (ط.ع) لهذه الوقائع بصفته واليا سابقا لولاية مستغانم، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية تم إرسال ملف الإجراءات المتعلقة به بالطريق السلمي إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا".

وذكر البيان أيضا أنه"عملا بنص المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم يعلم الرأي العام أنه بعد توصل نيابة الجمهورية لمحكمة مستغانم بملف التحقيق الإبتدائي الذي باشرته مصالح الأمن الولائي تحت إشرافها بخصوص وقائع تتعلق بالفساد، أحالت الملف على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة ووجهت الاتهام إلى 35 شخصا طبيعيا من بينهم 11 إطارا و14 شخصا معنويا لإرتكابهم جرائم تحت طائلة قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".