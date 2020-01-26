كأس افريقيا للأمم 2020 : مصر تفوز على تونس (27-23) وتتوج بلقبها الافريقي السابع

توج المنتخب المصري بلقب كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة (27-23) الشوط الأول (15-11) في النهائي الذي جرى مساء الأحد بقاعة رادس (تونس).

وبفضل هذا التتويج، يتأهل "الفراعنة" إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

ويعد هذا اللقب هو السابع في تاريخ "الفراعنة"، علما أن آخر تتويج حققوه يعود إلى طبعة 2016 التي جرت على أرضهم.

وباحتلاله للمركز الثاني قاريا، يكتفي الفريق التونسي بالمشاركة في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية، المقررة شهر أبريل المقبل بكل من ألمانيا والدانمارك والنرويج.

من جهته، تحصل المنتخب الجزائري على المرتبة الثالثة بعد تغلبه على أنغولا (32-27)، في اللقاء الترتيبي الذي جرى اليوم الاحد بنفس القاعة.

ويسمح هذا الفوز لزملاء القائد مسعود بركوس بالمشاركة في الدورة التأهيلية إلى الأولمبياد التي ستحضرها تونس.

وكان "الخضر" قد انهزموا يوم الجمعة في الدور نصف النهائي أمام مصر بواقع 27-30، وعلى الرغم من هذه الخسارة، إلا أن الجزائر ضمنت تأهلها إلى مونديال-2021 بمصر.

كما يسجل الفريق الوطني عودته إلى المنصة الشرفية بعد غيابه عنها منذ نسخة 2014 التي جرت بالجزائر وتوج بلقبها.

ومعلوم أن السباعي الجزائري انهزم أمام تونس (26-22) في الدور الثاني، لكنه حقق أربعة انتصارات على التوالي أمام زامبيا (34-09)، الكونغو (31-25)، المغرب (33-30) و الرأس الأخضر (25-23).

كما تتأهل المنتخبات الافريقية الستة الأولى عن هذه المنافسة إلى البطولة العالمية بمصر 2021.

وتكون مصر سادس المتأهلين إلى دورة طوكيو بعد منتخبات: اسبانيا (بطل اوروبا)-الدانمارك (بطل عالمي)، الأرجنتين(بطل امريكا)، البحرين (بطل آسيا) واليابان (البلد المنظم).

اللقاء الترتيبي:

الجزائر - أنغولا 32-27

النهائي:

تونس - مصر 23-27 .