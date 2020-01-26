﻿اردوغان يدعو لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا"في اقرب الأجال"

دعا الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان هذا الاحد بالجزائر، لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا "في أقرب الأجال"، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ العديد من التدابير في هذا الشأن"بشكل سريع".

وأوضح السيد اردوغان في كلمته خلال إختتام اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، انه تطرق لموضوع انشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مضيفا انه"من الضروري البدء دون تأخير في مفاوضات لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا".

وتأسف الرئيس التركي لعدم وجود منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا"بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين"، مشيرا الى أنه"تم التحادث بين الوزراء حول هذا الموضوع وأنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الشأن بشكل سريع".

وأوضح الرئيس التركي انه"من شأن منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا ان تزيل العقبات بين المستثمرين من البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة سواء في الجزائر او تركيا".

اردوغان يؤكد أن بلاده تصبو الى تحقيق إستثمارات مهمة مع الجزائر

وفي نفس السياق ، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم بالجزائر أن بلاده تصبو الى تحقيق إستثمارات مهمة مع الجزائر، معلنا عن قرار البلدين عقد إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي لم تجتمع منذ 2002.

وأوضح السيد اردوغان، أنه تم اتخاذ قرار عقد إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي كان أخر اجتماع لها في 2002، مشيرا الى أن"تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين والرفع من عدد التأشيرات الممنوحة سيسمح كذلك برفع التعاون بين البلدين".

وقال السيد اردوغان في كلمته "نحن لسنا مثل الدول الأخرى التي تنظر الى الجزائر على انها سوق للمنتجات ولا نفكر فقط في بيع منتجاتنا بل نصبو الى تحقيق استثمارات مهمة أيضا".

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس التركي الى ان حجم إستثمارات الشركات التركية في الجزائر يفوق 5ر3 مليار دولار سمحت بخلق اكثر من 30.000 منصب شغل لليد العاملة الجزائرية، مذكرا بوجود 377 مشروع استثماري تركي بالجزائر مما يجعل الجزائر تحتل المركز الثالث من حيث تواجد الشركات التركية في العالم.

اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024

وفي السياق أشار وزير الطاقة، محمد عرقاب أن الجزائر وتركيا وقعتاالأحد بالجزائر العاصمة على اتفاق يتضمن تجديد عقد تموين بالغاز الطبيعي المميع للسنوات الخمس (05) المقبلة.

و أوضح عرقاب على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي قائلا "لقد وقعنا اليوم على تجديد لعقد يسمح للجزائر بتموين تركيا بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024".

و نوه الوزير بهذا الإتفاق الذي "سيمكن من تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة"، مذكرا بذات المناسبة أن الجزائر تستحوذ على 38 بالمائة من السوق التركية في ما يخص التموين بالغاز الطبيعي المميع.

وأعلن الوزير انه سيتم الشروع في اشغال انجاز المركب البتروكيماوي لإنتاج البروبيلان و البوليبروبيلان (PDH-PP) في مدينة الأدنة (تركيا) خلال السداسي الأول لسنة 2020.

وذكر السيد عرقاب، في هذا الصدد، بعقود الشراكة التي أبرمت في سبتمبر الماضي، مؤكدا أنه من المتوقع استلام المشروع ودخول المركب في الانتاج بعد 24 أشهرا من انطلاق أشغال الانجاز.

وأوضح الوزير أن الشركة التركية "رونيسونس" (Renaissance) تستحوذ على نسبة 66 في المائة من المشروع المقدر ب4ر1 مليار دولار، بينما تحوز الشركة الوطنية سوناطراك على 34 في المائة منه.

واعتبر الوزير أن هذه الشراكة ستسمح بنقل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تعتزم بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج البروبيلان والبوليبروبيلان في أرزيو.