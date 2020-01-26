كأس الكاف : نادي بارادو يتعادل مع سان بيدرو (0-0)

﻿تعادل نادي بارادو، آخر ممثل جزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام الضيف سان بيدرو الإيفواري بنتيجة (0-0)، سهرة الأحد بملعب "20 أوت 55" بالجزائر، برسم الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة للمنافسة.

وفي لقاء آخر عن نفس المجموعة تعادل إينييمبا النايجيري أمام ضيفه حسنية أغادير المغربي ب(1-1).

وبهذا يبقى الترتيب على حاله، حيث تتصدر الحسنية المجموعة برصيد 11 نقطة والتي تتأهل رسميا إلى ربع النهائي، فيما يحتل إينييمبا الصف الثاني ب7 نقاط، أما "الباك" فيتواجد في المرتبة الثالثة ب5 نقاط، بينما يتذيل سان بيدرو المجموعة ب3 نقاط.

وسيتم التعرف على الفريق الذي يرافق حسنية أغادير إلى الدور ربع النهائي، حيث انحصر التنافس بين نادي بارادو وإينيينمبا.

وتجرى الجولة السادسة والأخيرة عن هذه المجموعة يوم 2 فيفري المقبل، حيث يتنقل "الباك" إلى المغرب لملاقاة حسنية أغادير، في حين يستضيف سان بيدرو نادي إينييمبا.