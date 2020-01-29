فرحات آيت علي للإذاعة : مخطط عمل الحكومة سيكون جاهزا الأسبوع القادم

27/01/2020 - 12:26

أكد وزير الصناعة والمناجم  فرحات آيت علي ، أن مخطط عمل الحكومة سيكون جاهزا الأسبوع القادم .

وقال آيت على في تصريح  للقناة الاذاعية الثالثة على هامش منتدى الأعمال الجزائري التركي المنعقد الأحد بالجزائر  " إننا بصدد وضع مخطط الحكومة في صيغته النهائية  قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه لاحقا" .

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد صرح  بأن الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل يمكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين مشددا على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي.

وفي هذا المجال أبرز الوزير الأول أن الأهداف متعددة وترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للسكن.

 

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