تدمير مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاحد مخبأ للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو، حسبما أورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 جانفي 2020، مخبأ (01) للإرهابيين، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو/ن.ع.1."

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (11) شخصا وضبطت 30 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط و جهاز كشف عن المعادن و930 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني ستة (6) أشخاص وضبطوا ثلاث 3 بنادق صيد وكمية من الخراطيش بكل من باتنة/ن.ع.5 وورقلة/ن.ع.4 وتيارت/ن.ع.2، في حين تم توقيف مهرب بحوزته 3730 وحدة من مادة التبغ بتبسة/ن.ع.5".

في سياق آخر، "أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران/ن.ع.2، فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل تمنراست وإن اميناس وعين تموشنت وتبسة".