خبراء يؤكدون على أهمية إعادة بعث الصناعة الميكانيكية وتطهير قطاع تركيب السيارات

أكد خبراء على أهمية إعادة بعث الصناعة الميكانيكية وتطهير قطاع تركيب السيارات وذلك لتمكين أصحاب الدخل المتوسط من الحصول على سيارة وهو الأمر الذي يتطلب إعادة إستراتجية جديدة على المدى البعيد.

ويرى في هذا الصدد يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات أن "فسح المجال للمواطنين من اجل جلب السيارات من الخارج أمر جيد، غير ان تحديد الشرط بأقل من ثلاث سنوات لا يساعد لان السيارة بهذا الشكل مازالت غالية الثمن في اروبا كما ان مشكل العملة الصعبة والرسوم الجمركية تزيد من سعر هذا النوع من السيارات".

وأضاف ان "على الدولة توفير المجال لصانعي السيارات الاجانب للاستثمار، دون اجبارهم على الشراكة مع الجزائريين، وتمكينهم من استثمار اموالهم، ومن اقامة مصانع للسيارات وبيع منتوجهم في السوق المحلية والافريقية والعربية، والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها الدولة الجزائرية، شريطة توفير مناصب الشغل للجزائريين".

المصدر: القناة الإذاعية الأولى