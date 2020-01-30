تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الأربعاء ببئر توتة (الجزائر العاصمة), من إلقاء القبض على إرهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف, حسب ما أفاد به الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 29 جانفي 2020, من إلقاء القبض, ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى, على الإرهابي المبحوث عنه "ر.بشير", الذي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

من جهة أخرى, "وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بعين الصفراء بولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، تاجري (2) مخدرات على متن سيارة سياحية محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربع قناطير و86 كيلوغرام".

و أكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العمليات "تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا, والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية في الحفاظ على أمن ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس باستقرار البلاد".