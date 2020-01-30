الرابطة المحترفة: إنشاء لجنة تفكير, تتكفل بإعداد الملفات المرتبطة بالاحتراف بالجزائر

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن إنشاء لجنة تفكير, تتكفل بإعداد الملفات المرتبطة بالاحتراف بالجزائر, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

و أوضحت الرابطة انّ هذه اللجنة,:" ستتشكل من ممثلين عن الاندية, يختارهم رئيس الرابطة و الذين سيتكفلون بإعداد الملفات المرتبطة على وجه الخصوص بعقود اللاعبين و التأمين الاجتماعي و حقوق البث التلفزيوني و الاطراف الممولة للأندية وغيرها من النقاط المرتبطة بملف الاحتراف مثل نظام المنافسة و المنشئات ".

و تمّ انشاء هذه اللجنة يوم الاثنين, خلال اشغال المكتب التنفيذي للرابطة برئاسة عبد الكريم مداور .

و اكدت الرابطة انّ هذه اللجنة ستنصب في وقت قريب و ستباشر مهامها مباشرة بعد التنصيب من خلال التوصل الى اعداد محرر وثيقة يشتمل على كل الافكار المقترحة, التي يمكن ان تساهم في اخراج مشروع الاحتراف بالجزائر من الازمة التي يتخبط فيها ".

و تجدر الاشارة في الاخير , انّ فكرة انشاء هذه اللجنة , تأتي استجابة لطلب رؤساء الاندية الجزائرية الذين ابدوا عن رغبتهم في إنشاء هذه اللجنة خلال اجتماع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مع ممثلي الاندية يوم 19 ديسمبر المنصرم .