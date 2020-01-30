جراد يرافع ببرازافيل لصالح حل سلمي ورفض التدخل الأجنبي بليبيا

ألقى الوزير الأول عبد العزيز جراد ممثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة اليوم خلال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا استعرض فيها المقاربة الجزائرية القائمة على ضرورة تغليب الحل السياسي والسلمي في حل النزاعات ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.

وفي الوقت ذاته جدد جراد موقف الجزائر الساعي لإيجاد تسوية سلمية بين الفرقاء الليبيين داعيا اللجنة رفيعة المستوى إلى التحرك للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية وضرورة القيام بدور محوري مشيرا إلى أن المشهد الليبي بات شديد التعقيد بسبب التدخلات الأجنبية

وكانت القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا قد انطلقت اليوم الخميس في العاصمة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.

و يهدف هذا الاجتماع الذي يفتتح يوم غد الخميس إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا قبل انعقاد قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

و يتميز هذا اللقاء رفيع المستوى الذي ينعقد أياما قليلة فقط بعد ندوة برلين الدولية حول ليبيا واجتماع البلدان المجاورة لليبيا المنعقد بالجزائر العاصمة، بحضور الأطراف الفاعلة و ممثلي منظمات قارية و دولية سعيا لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.