تحضيرا لمؤتمر وطني يجمع الفرقاء..وجهاء قبائل ليبيا بالجزائر قريبا

كشف مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية خالد الغويل، عن قدوم وفد من وجهاء القبائل الليبية إلى الجزائر قريبا، من أجل التحضير لمؤتمر وطني سينعقد على الأراضي الليبية بحضور سفراء كل من الجزائر، تونس ومصر.

وقال الغويل في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة، نعول على زيارة للجزائر بوفد يضم وجهاء القبائل الليبية، قبل انعقاد المؤتمر الذي يسعى في المقام الأول إلى التحاور بين مختلف المجالس الاجتماعية في عموم البلاد، التي توافدت أمس على مدينة بني وليد، بهدف مناقشة الأوضاع والأزمات التي تمر بها ليبيا، مشيراً إلى أن هذا "اللقاء التشاوري، يعد خطوة إيجابية تستبق الدعوة للمؤتمر الجامع لكل الأطياف الليبية".

و لفت الغويل إلى أن دور الجزائر ما فتئ يتعاظم في الملف الليبي خصوصا منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبات يشكل أحد أولويات الخارجية الجزائرية مؤخرا.

وأضاف الغويل بأن الحل السياسي يشكل أفضل مخرج للأزمة الليبية، حيث يعول الليبيون على دور الجزائر في إيجاد حلول تنهي الأزمة وتضع حد للتدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية.