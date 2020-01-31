انتقالات : الجزائري مهدي زفان يلتحق بالنادي الروسي كريليا سوفيتوف سامارا

التحق المدافع الجزائري مهدي زفان، مساء أمس الخميس، بالنادي الروسي كريليا سوفيتوف سامارا (القسم الأول)، حسبما أعلنت عنه إدارة الفريق عبر موقعها الرسمي.

وأمضى اللاعب الجزائري (27 عاما) إلى غاية 31 ديسمبر 2021 مع النادي الروسي. وكان انتقال زفان مجاني، باعتبار أن الجزائري لم يجدد عقده مع نادي ملعب رين الفرنسي في الصيف الماضي. وخاض زفان منافسات كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الجزائري التي توج بها بمصر2019.

وشارك زفان أساسيا في فوز "الأفناك" 3-0 على تنزانيا ضمن الجولة الثالثة من الدور الأولي ضمن العرس الكروي القاري بأرض "الفراعنة"ي ليعود لدكة الاحتياطي قبل أن يدخل مجددا في لقاء الدور ربع النهائي ضد كوت ديفوار (فوز الجزائر بركلات الترجيح 4-3ي 1-1)ي كبديل لزميله يوسف عطال الذي خرج مصابا على مستوى الكتف بعد نصف ساعة من اللعب.

واغتنم زفان هذه الفرصة ليحجز مكانة أساسية ضمن التشكيلة الرسمية للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي حيث شارك أساسيا ضد نيجيريا (2-1)ي لحساب المربع الذهبي وضد السنغال (1-0) في النهائي ليساهم بذلك في تتويج "محاربي الصحراء" بالنجمة القارية الثانية في تاريخهم.