خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا تأخذ منحى تصاعدي في الــ 48 ساعة الأخيرة

عرفت خارطة انتشار فيروس كورونا ذو المنشأ الصيني منحى تصاعدي في الــ 48 ساعة الأخيرة إذ سجلت الصين لوحدها 213 حالة وفاة وقرابة 10 ألف حالة إصابة كما ظهرت أعراض الفيروس على 18 كوريا جنوبيا فيما فاقت تايلاندا كوريا بحالة محصية بذلك 19 إصابة بالفيروس وفي وقت مبكر من الجمعة أعلنت ايطاليا عن تسجيل (2) حالتين متبوعة بالفلبين التي سارعت لتؤكد تسجيلها لوجود بــ1 حالة .

فيروس كورونا بالصين يحصد 213 روحا و يصيب 9692 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 213 حالة وفاة فيما تصاعدت حالات الإصابة المؤكدة إلى 9692 حالة وذلك وفق ما أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة.

وكانت حصيلة سابقة تشير إلى وفاة 170 شخصا وإصابة 7711 بهذا الداء مما يعكس المنحى التصاعدي لضحايا هذا الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 43 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي بوسط الصيني حسب السلطات الصحية المحلية وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الصين من جراء الفيروس إلى 213. كما سُجلت أكثر من 1200 إصابة إضافية بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

الصين : قادرون على مكافحة كورونا بعد إعلان حالة طوارئ دولية

بينما أكدت الصين ، اليوم الجمعة ، أن لديها كامل الثقة والقدرة على الظفر بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية إزاء تفشي الوباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان " اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس" .

أعراض الفيروس تظهر على 18 كوريا جنوبيا قادمين من ووهان

فيما ظهرت أعراض فيروس كورونا الجديد على 18 كوريا جنوبيا من أصل 368 شخصا أجلتهم السلطات الكورية من مدينة ووهان بؤرة تفشي الداء عبر طائرة مستأجرة وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مطار كيمبو الدولي بسيولي حسب وكالة أنباء "يونهاب".

ايطاليا تعلن عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا

وفي السياق ذاته ، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الخميس عن أول حالتين إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا المستجد" في إيطاليا.

وقال كونتى في مؤتمر صحفي إن الشخصين اللذين تأكد إصابتهما بالفيروس هما سائحان صينيان في العاصمة روما وتم وضعهما تحت العزل الصحي في مستشفى مخصص لهذه الطوارئ مؤكدا أنهما في حالة صحية جيدة. كما قررت الحكومة تعليق جميع الرحلات الجوية من و إلى الصين في إطار التدابير الوقائية الجاري تفعيلها.

الفلبين تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس

من جهته هو الأخر ، أكد وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوك أمس الخميس إصابة امرأة صينية (38 عاما) بفيروس كورونا الجديد ويتعلق بأول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين.

وقال دوك في مؤتمر صحفي إن المرأة وصلت إلى الفلبين قادمة من ووهان عن طريق هونغ كونغ يوم 21 يناير الجاري. ودخلت المريضة مستشفى حكوميا في 25 يناير بعد إصابتها بسعال خفيف وفقا لمسؤول الفليبين.

تايلاندا تحصي19 إصابة بالفيروس

كما أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 19 حالة ،عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

وقال السكرتير الدائم بوزارة الصحة التايلاندية ، سوخوم كانتشانابخيما ، أن أربعة أشخاص من الحالات الجديدة مواطنون صينيون من مدينة ووهان في حين أن الحالة الخامسة لسائق تايلاندي ، و هو يعد أول شخص يصاب بالفيروس بدون السفر إلى الصين إلا أنه اختلط بأشخاص وصلوا من هناك.

بريطانيا ترصد حالتي ( 2 ) إصابة بالبلاد

وينزل خبر جديد على المواقع الالكترونية العالمية من بريطانيا حديثا مفاده أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية ، أعلنت ، هي الأخرى ، اليوم الجمعة ، أن مريضين جاءت نتيجة اختبار عيناتهما إيجابية بالإصابة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا، وهما أول حالتين تشهدها البلاد من هذا النوع.

وقالت الوزارة أن المريضين عضوان في عائلة واحدة ، مضيفة أن السلطات المحلية تسعى لمعرفة إذا كان المريضين قد حدث اتصال بينهما وبين أشخاص آخرين للحيلولة دون مزيد من انتشار الفيروس.

تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في السويد

أعلنت السويدي اليوم الجمعة ي تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد. وذكرت هيئة الصحة العامة السويدية أن اختبارا أثبت إصابة امرأة بفيروس "كورونا" الجديد وقد تم عزلها في مستشفى بجنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان أن إمرأة زارت منطقة "ووهان" في الصين (مهد فيروس كورونا الجديد) وعانت من أعراض سعال بعد وصولها إلى السويدي مؤكدة أن المرأة ليست مريضة بشكل خطير.