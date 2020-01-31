اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا السبت لبحث تداعيات "صفقة القرن"

تعقد جامعة الدول العربية يوم غد السبت ، اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري لبحث تداعيات وسبل مواجهة ما يسمى بـــــ (صفقة القرن)، وذلك بناء على طلب رسمي من دولة فلسطين.

وأوضح مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية ، دياب اللوح، أن "فلسطين طلبت رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل مواجهة ما يسمى بــــ (صفقة القرن)".

وأضاف أن هذا الاجتماع "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفا عربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف يوم الثلاثاء عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي يطلق عليها (صفقة القرن)، والتي قال إنها مختلفة عن بقية خطط الإدارات الأمريكية السابقة و"أكثر تفصيلا وواقعية لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وجددت الرئاسة الفلسطينية رفضها القبول بأي دور للولايات المتحدة الأمريكية لوحدها في العملية السياسية، مؤكدة على "الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأنه بدون ذلك لن تقبل أي صفقة من أية جهة في العالم".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية الحالية منذ نهاية العام 2017 إثر إعلان ترامب اعتبار "القدس" المحتلة عاصمة للإحتلال الإسرائيلي ورفضت مسبقا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.