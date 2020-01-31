الجزائر تشارك غدا بالقاهرة في اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، غدا السبت بالقاهرة في أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية عقب إعلان ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة أن السيد بلادهان سيجدد خلال هذا الاجتماع "التأكيد على موقف الجزائر الثابت بخصوص الدعم المطلق واللامشروط للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".