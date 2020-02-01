الجزائر تبذل جهودا حثيثة لإجلاء 36 رعية من ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا

تبذل الجزائر جهودا حثيثة لإجلاء 36 جزائريا من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا هم في عزلة تامة على غرار الجاليات الأجنبية بهذه المقاطعة التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة وتسبب في وفاة 213 شخصا لحد الآن .

وفي هذا الإطار أعطى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ، عبد الرحمان بن بوزيد ، تعليمات إلى مسيري مستشفى القطار من اجل الاستقبال الجيد والسهر على متابعة وراحة أبناء الجالية العائدين إلى ارض الوطن وعدم تركهم في عزلة تامة عن عائلاتهم مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتفادي نقل العدوى في حال حملهم للفيروس .

وفي هذا السياق يقول عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة :" لقد وقفنا على كل الإجراءات التي اتخذت لاستقبال رعايانا الذين سيعودون من الصين خاصة من مدينة ووهان ".

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية