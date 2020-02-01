استرجاع مسدس رشاش وثلاثة مخازن وكمية من الذخيرة بتمنراست

استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، الجمعة،مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، ثلاثة مخازن و كمية من الذخيرة، وذلك على إثر تسليم ارهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست يوم الخميس الماضي، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح البيان أن " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات على إثر تسليم الإرهابي المسمى "منصوري الطيب"، المكنى "طارق" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست /ن.ع.6، يوم 30 يناير 2020، استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 جانفي 2020، مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، ثلاثة (03) مخازن وكمية من الذخيرة.

في نفس السياق، وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني-- يضيف البيان-- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من غليزان /ن.ع.2، وسكيكدة /ن.ع.5، فيما تم اكتشاف مخبأين للإرهابيين وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالجلفة /ن.ع.1.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بكل من البليدة/ن.ع. 1، وبرج بوعريريج وسطيف /ن.ع.5، سبعة (07) تجار مخدرات وحجزت 5 ر27 كيلوغرام من الكيف المعالج، 3720 قرص مهلوس وأربعة (4) سيارات.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح و برج باجي مختار /ن.ع.6، تسعة (09) أشخاص وضبطت (05) مولدات كهربائية بالإضافة إلى ثلاثة (03) شاحنات و(01) مركبة رباعية الدفع و(150) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما تم حجز (15855) لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف/ن.ع.5.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران، تلمسان، باتنة، أدرار وعين قزام.