مجلس الوزراء يعقـد اجتماعـه الدوي هذا الاثنين

يعقد مجلس الوزراء هذا الاثنين اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد، نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، للجزائر في ذات اليوم، حسبما أورده السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء، بعد غد الاثنين 3 فيفري 2020، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد، نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لبلادنا في ذات اليوم".

و أوضح المصدر ذاته أن جدول أعمال مجلس الوزراء "يتضمن دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية ، و التكوين و التعليم المهنيين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة".

كما "سيدرس مجلس الوزراء إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية و توصيل الغاز و المنشآت المدرسية و النقل و التنقل و يشمل المخطط الاستعجالي أيضا و ضع آليات التضامن الجواري"، يضف البيان.