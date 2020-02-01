الجزائر تعرب عن تفاجئها لتصريح للرئيس أردوغان نسب للرئيس تبون حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر أخرج عن سياقه

أعربت الجزائر عن تفاجئها لتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر"، مثلما أورده، اليوم السبت، بيان لوزارة الخارجية.

و جاء في البيان "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر''.

و أضاف ذات المصدر بأنه "و بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها.