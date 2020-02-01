العرض الشرفي للفيلم السينمائي المطول "بخيتة " بدار الثقافة "على معاشي"

تم اليوم السبت تقديم العرض الشرفي للفيلم السينمائي المطول "بخيتة" للمخرج عبد القادر دقيش من إنتاج جمعية المشعل وذلك بفضاء العرض لدار الثقافة "علي معاشي".

وذكر المخرج بالمناسبة أن هذا الفيلم المطول الذي تدوم مدة عرضه ساعة ونصف أين ساعده في الإخراج عز الدين جدور وكتبت له السيناريو منال بوتمرة وعماد الدين فغولي وهما عضوين بجمعية المشعل الثقافية حيث يعتبر هذا العمل أول تجربة سينمائية للجمعية المختصة في الفن الرابع.

ويجمع هذا الفيلم 17ممثلا هاوي جسدوا شخصيات مزجت بين الكوميديا والتراجيديا لمعالجة قصة اجتماعية لعائلة تعاني الفقر فتقرر منح أحد أبنائها لعائلة لا تجنب مقابل الحصول على المال.

وتروي مشاهد الفيلم تعرض عائلة بخيتة للنصب ووقوع بخيتة الطفلة في يد عصابة تمارس كل أنواع الإجرام وبعدما كبرت استعملتها في استدراج الضحايا و الاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أن لديها علم بخبايا الشعوذة والتنبؤ بالغيب ومن بينهم أمها قبل أن تلقى الطفلة حتفها في نهاية مأساوية مليئة بمشاهد الدراما.

واستمتع الجمهور الذي تابع العرض السينمائي "بخيتة" بمشاهد الفيلم التي الذي أبدع الممثلون في التعبير سينمائيا وبعث رسائل عن ظواهر واقعية في المجتمع.