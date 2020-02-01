الجولة الـــ6 لرابطة أبطال أفريقيا: شبيبة القبائل تفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر

فاز فريق شبيبة القبائل على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (1-0) عقب شوط أول انتهى بنتيجة صفرية للجانبين (0-0)، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت بملعب أول نوفمبر 54 بتيزي وزو. وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم، رزقي حمرون ، في الدقيقة الــ 56 لفائدة الشبيبة.

ورغم هذا الفوز إلا أن "الكناري" يقصى من المنافسة، مكتفيا بالمركز الثالث في الترتيب بــــ7رصيد نقاط، أما الترجي التونسي فيحتل الصدارة(11 نقطة).

ولحساب نفس المجموعة، فاز الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو بنتيجة (1-0)، ليرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي . أما فيتا كلوب، يأتي في الصف الرابع والأخير بمجموع 4 نقاط.

من جهته، أنهى ممثل الجزائر الآخر، اتحاد الجزائر، مشواره في ذات المنافسة بتعادل أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي (2-2)، لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، اليوم السبت بملعب 20 أوت 55 بالعاصمة، متذيلا الترتيب بثلاث نقاط فقط.