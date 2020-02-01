لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور تواصل عملها لرفع تقريرها في الأسابيع المقبلة لرئيس الجمهورية

بعد 15 يوما من تنصيبها تواصل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور تواصل عملها لرفع تقريرها في الأسابيع المقبلة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لشرع بعدها في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء مقترحاتهم لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها .

تعكف اللجنة المشكلة من 19 عضوا على تقديم مقترحاتها لتعديل الدستور وفقا لــ7 محاور حددها رئيس الجمهورية وللجنة كامل الحرية في تقديم مقترحات في مسائل أخرى من شأنها إثراء الدستور .

وعن ذلك يقول وليد عقون المقرر العام للجنة :" تم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بتقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور ومباشرة بعدها استلمنا رسالة المهام لرئيس الجمهورية التي حددت لنا إطار هذا العمل " ، وأضاف ذات المصدر مسترسلا بالقول :" أن رئيس الجمهورية ترك للجنة حرية التقدير في ما تراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور من جوانبه الشكلية والموضوعية ".

وحسب ذات المصدر ، يكون أمام اللجنة مدة شهرين لصياغة مقترحاتها وتقديمها لرئيس الجمهورية ليشرع بعدها في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء مقترحاتهم لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها ".

وبهدف مشاركتها في إثراء الحوار الوطني والتشاور حول الدستور المقبل شكّلت الكشافة الإسلامية الجزائرية " لجنة كشفية " تعمل على تقديم مقترحات للجنة المكلفة بمراجعة الدستور يقول في ذلك القائد العام للكشافة ، حمزاوي عبد الرحمان ، في ميكروفون القناة الأولى :" نحن على موعد هام ووثيقة هامة ألا وهي " وثيقة الدستور " بحيث عمدنا إلى تشكيل لجنة كشفية قامت بدراسة ومراجعة محاور الدستور وأيضا ستقدم وثيقة لهذه اللجنة المشكلة من طرف السيد رئيس الجمهورية للتعبير عن توجهاتنا وآراءنا ".

حزب طلائع الحريات يدعو إلى إشراك جميع الفعاليات في مشاورات تعديل الدستور

وحزبيا ، دعا رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة ، عبد القادر سعدي ، اليوم السبت ، بوهران إلى إشراك جميع الفعاليات السياسية ومن المجتمع المدني في مشاورات تعديل الدستور .وذكر السيد سعدي لدى إشرافه على لقاء جهوي تنسيقي لولايات الغرب والجنوب الغربي بقوله "ينبغي إشراك جميع الفعاليات في المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور بما في ذلك الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية"، مضيفا أن حزبه يثمن هذا المشروع.

وأعرب مسؤول طلائع الحريات عن استعداد حزبه للمشاركة في هذه المشاورات في حال تلقيه دعوة بشأنها "على أن يكتنف ذلك الشفافية"، كما قال.

فوزي رباعين : ضمان لبناء دولة قوية يستوجب التركيز على المسائل الجوهرية في تعديل الدستور المقبل

من جهته ، أبرز رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين اليوم السبت من تلمسان أن ضمان بناء دولة قوية من خلال مشروع التعديل الدستوري يستوجب التركيز على مراعاة المسائل الجوهرية.وصرح السيد رباعين خلال تنشيطه لندوة صحفية بمدينة تلمسان أنه "يجب مراعاة عدة مسائل جوهرية في عملية إعداد مسودة تعديل الدستور على غرار مبادئ التداول على السلطة والفصل بين السلطات إلى جانب التحديد الدقيق لصلاحيات المجالس المنتخبة" داعيا إلى التوجه نحو إلزامية الاقتراع من قبل الشعب وإضفاء تدابير الشفافية في الإعلان عن نتائج الانتخابات".

رئيس حزب التجديد والتنمية يدعو إلى "تكريس سيادة الشعب" في مراجعة الدستور المقبل

وفي السياق ذاته ، دعا رئيس حزب التجديد والتنمية طيبي أسير اليوم السبت من وهران إلى "تكريس سيادة الشعب" ضمن إطار مشروع تعديل الدستور.وذكر السيد طيبي خلال لقاء للنقاش حول مشروع تعديل الدستور بحضور إطارات حزبه وممثلين من فعاليات المجتمع المدني، أن "حزبنا الذي ترتكز رؤيته على التجربة يصر على ضرورة تكريس ديمقراطية حقيقية ضمن بناء جزائر جديدة". وفيما يتعلق بالعلاقات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية حث على ضرورة "إحداث توازن أفضل ما بين هذه السلطات" ملحا على استقلالية القضاء.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / القناة الاولى