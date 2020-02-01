الجولة الـــ16 للرابطة الأولى: مولودية وهران تفوز على اتحاد بلعباس بـــ (2-1)

فاز فريق مولودية وهران خارج الديار أمام مضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة (2-1) فيما كان قد انتهى الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله في كل شباك (1-1)، اليوم السبت، برسم الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والمتواصلة إلى غاية الخميس المقبل. و سجل أهداف المولودية "الوهرانية" كل من أنس سعد (د4 ضد مرماه) ورشيد ناجي (د63)، فيما وقع هدف الاتحاد الوحيد اللاعب عبد العزيز ليث (د45).

و بهذه النتيجة يرتقي "الحمراوة" إلى الصف الخامس رفقة شباب قسنطينة برصيد 23 لكل منهما، في حين يتراجع "العباسية" إلى المركز السابع بـــ 22 نقطة مناصفة مع جمعية عين مليلة.

و في وقت سابق من اليوم السبت، تعادل كل من أولمبي الشلف داخل قواعده أمام نجم مقرة (0-0)، وشباب قسنطينة، أمام الضيف شبيبة الساورة بنتيجة 2-2، أما جمعية عين مليلة فقد أطاحت على أرضها بمولودية الجزائر (1-0) في لقاء لعب دون جمهور.

و تعرف هذه الجولة، التي تمثل بداية مرحلة الإياب، إجراء مباراة أخرى قوية تجمع بين شباب بلوزداد و أهلي برج بوعريريج يوم الاثنين (00ر16) و كذا وفاق سطيف - اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (00ر17)، فيما تمت برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.

السبت 1 فبراير:

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1-0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2-2

أولمبي الشلف - نجم مقرة 0-0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 2 - 1

الاثنين 3 فبراير: شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج (00ر16)

الثلاثاء 4 فبراير: وفاق سطيف - اتحاد الجزائر (00ر17)

الأربعاء 5 فبراير: شبيبة القبائل - نصر حسين داي (45ر18)

الخميس 6 فبراير: نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 15

5. شباب قسنطينة 23 16

--. مولودية وهران 23 16

7. اتحاد بلعباس 22 16

-- . جمعية عين مليلة 22 16

8. وفاق سطيف 20 15

--. شبيبة الساورة 20 16

11. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 18 15

--. أولمبي الشلف 18 16

14. نجم مقرة 17 16

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.