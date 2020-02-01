الجولة الـــ16 للرابطة الأولى: مولودية وهران تفوز على اتحاد بلعباس بـــ (2-1)

01/02/2020 - 23:19

فاز فريق مولودية وهران خارج الديار أمام  مضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة (2-1) فيما كان قد انتهى  الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله في كل شباك (1-1)، اليوم السبت، برسم الجولة  16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والمتواصلة إلى غاية الخميس  المقبل. و سجل أهداف المولودية "الوهرانية" كل من أنس سعد (د4 ضد مرماه) ورشيد ناجي  (د63)، فيما وقع هدف الاتحاد الوحيد اللاعب عبد العزيز ليث (د45).

و بهذه النتيجة يرتقي "الحمراوة" إلى الصف الخامس رفقة شباب قسنطينة برصيد 23  لكل منهما، في حين يتراجع "العباسية" إلى المركز السابع بـــ 22 نقطة مناصفة مع  جمعية عين مليلة.

و في وقت سابق من اليوم السبت، تعادل كل من أولمبي الشلف داخل قواعده أمام  نجم مقرة (0-0)، وشباب قسنطينة، أمام الضيف شبيبة الساورة بنتيجة 2-2، أما  جمعية عين مليلة فقد أطاحت على أرضها بمولودية الجزائر (1-0) في لقاء لعب دون  جمهور.

و تعرف هذه الجولة، التي تمثل بداية مرحلة الإياب، إجراء مباراة أخرى قوية  تجمع بين شباب بلوزداد و أهلي برج بوعريريج يوم الاثنين (00ر16) و كذا وفاق  سطيف - اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (00ر17)، فيما تمت  برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي  الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.

 

السبت 1 فبراير:

  • جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر     1-0
  • شباب قسنطينة - شبيبة الساورة          2-2
  • أولمبي الشلف - نجم مقرة                0-0
  • اتحاد بلعباس - مولودية وهران         2 - 1

الاثنين 3 فبراير: شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج (00ر16)

الثلاثاء 4 فبراير: وفاق سطيف - اتحاد الجزائر      (00ر17)

الأربعاء 5 فبراير:  شبيبة القبائل - نصر حسين داي (45ر18)  

الخميس 6 فبراير: نادي بارادو - اتحاد بسكرة      (00ر17)  

 الترتيب             نقاط      لعب

 

1. شباب بلوزداد           29    15

2. مولودية الجزائر        27    16

3. شبيبة القبائل             24   15

--. اتحاد الجزائر            24   15

5. شباب قسنطينة            23  16

--. مولودية وهران         23    16

7. اتحاد بلعباس             22   16

-- . جمعية عين مليلة       22   16

8. وفاق سطيف             20   15

--. شبيبة الساورة         20     16

11. أهلي برج بوعريريج    19   15

12. نادي بارادو         18       15

--. أولمبي الشلف        18       16

14. نجم مقرة            17       16 

15. نصر حسين داي    15       15

16. اتحاد بسكرة          14     15.

 

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