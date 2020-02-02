فيروس كورونا: الصين تتقدم بشكرها "الخالص" للجزائر على المساعدات الطبية الطارئة

تقدمت الصين هذا الاحد بشكرها "الخالص" للجزائر على المساعدات الطبية الطارئة الموجهة الى السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة ووهان، حسب ما أورده بيان لسفارة الصين بالجزائر

وتعتبر الصين أن الجزائر تعد بمثابة "الصديق الحقيقي"، متقدمة ب"خالص شكرها على المساعدات الطبية الطارئة التي قدمها الجانب الجزائري".

وأشارت الى ان "هذه المساعدات القيمة تعد خير دليل على صداقة تاريخية عميقة تجمع بين الشعبين".

وأشاد البيان بعلاقات "الصداقة القوية" التي تجمع الجزائر والصين، مبديا استعداد الصين لتعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر في شتى المجالات.

وكانت طائرة جزائرية قد اقلعت فجر اليوم الاحد باتجاه الصين لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان وعددهم 36 وأغلبهم من الطلبة، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما سيعود على متن نفس الطائرة عشرة رعايا تونسيين "بناء على طلب من سلطات بلادهم".

واستجابة لطلب السلطات الليبية، أمر رئيس الجمهورية ايضا بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر،على متن نفس الطائرة التي تقل الطلبة الجزائريين والتونسيين.

وتحمل الطائرة هبة من الجزائر تتألف من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و عشرين ألف (20.000) نظارة وقائية و 300 ألف قفاز".