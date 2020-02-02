كورونا: 14 يوما مدة عزل الرعايا المرحلين من الصين نحو الجزائر قبل الالتحاق بعائلاتهم

سيمكث القادمون من مدينة أووهان الصينية من الطلبة الذين تكفلت السلطات الجزائرية باجلائهم رفقة طاقم الطائرة والطاقم الطبي المرافق لهم في العزل الصحي مدة أربعة عشر (14) يوما وهي المدة اللازمة لحضانة فيروس كورونا وفق ما كشفته وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات

وكشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال فورار عن ترقب وصول 36 جزائريا و10 تونسيين عبر الخطوط الجوية الجزائرية غدا الى الجزائر بعد اقلاع طائرتهم فجر اليوم، كاشفا عن توفير الرعاية الصحية الكاملة عبر الرحلة بتوفير طاقم طبي متخصص للمرافقة، اضافة الى تهيئة مصالح خاص لاستقبال الوافدين الذين سيبقون تحت الرعاية الطبية في العزل الصحي لمدة 14 يوما، وهي المدة اللازمة لمراقبة حاضنة فيروس كورونا.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية.