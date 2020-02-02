تصفيات مونديال أقل من 20 سنة : سيدات الجزائر تتأهلن الى الدور الثاني بالفوز على جنوب السودان (4-0)

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة (إناث)، الى الدور التصفوي الثاني المؤهل لكأس العالم للفئة، إثر فوزه على جنوب السودان بنتيجة (4-0)، الشوط الأول (3-0)، اليوم الأحد بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة، لحساب إياب الدور التصفوي الأول.

وسجل أهداف "الخُضريات" كل من خديجة نفيدسة (4 و 54) ونسيمة بختي (30) وإكرام بختي (34).

وكانت الجزائريات قد فزن في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الاوغندية كامبالا بنتيجة (5-0) شهر جانفي الفارط.

وقال مدرب المنتخب الوطني أحمد لعريبي "مقارنة بمقابلة الذهاب التي فزنا فيها بخماسية، اليوم تلقينا بعض الصعوبات في بداية اللقاء لكن مع مرور الوقت تحكمنا في زمام الأمور وطبقنا طريقة لعبنا وتفوقنا برباعية كاملة لنتأهل بذلك إلى الدور التصفوي الثاني حضرنا جديا لهذه المواجهة في تربص دام أسبوع"

وأضاف لعريبي "كان لدي الحظ في بداية إشرافي على هذا الفريق خوض بطولة شمال إفريقيا الودية، التي سمحت لي بتقييم اللاعبات وتشكيل فريق تنافسي قُبيل دخول المنافسة الرسمية وهو ما ساهم في هذه النتيجة الإيجابية"، مشير إلى أن الدور المقبل تكون في المواجهة المنتخب المغربي القوي حيث يمتلك تقاليد عريقة في الكرة النسوية وطريقة لعب جميلة وأكاديميات تكوين.

وأضح لعريبي قائلا " نحن نشتغل بمعية هذا الفريق قرابة ثلاثة أشهر والفتيات استوعبن استراتيجية العمل وضرورة القيام بالتضحيات.أطن أننا نمتلك الإمكانيات اللازمة لقول كلمتنا في هذه المواجهة المزدوجة ضد المغرب والحظوظ متساوية بنسبة 50 % لكل فريق، حيث ستلعب المباراة على جزئيات بسيطة".

وبهذا يضرب المنتخب الجزائري موعدا في الدور التصفوي الثاني موعدا مع نظيره المغربي المتأهل على حساب مصر.

ومعلوم أن نهائيات كأس العالم ستجرى شهر أوت 2020 بكل من كوستاريكا وبنما.