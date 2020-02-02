الجزائر تتولى رسميا مهامها كمنسق المجموعة الافريقية حول القضايا الانسانية لسنة 2020

تولت الجزائر رسميا مهامها كمنسق المجموعة الافريقية حول القضايا الانسانية لسنة 2020 وهذا خلال الاجتماع الاول للسفراء المنسقين لهذه المجموعة يوم الاربعاء الفارط بجنيف (سويسرا).

وبهذه المناسبة، قدم الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف و لدى المنظمات الدولية الاخرى بسويسرا، رشيد بلباقي المحاور الاساسية لهذا التنسيق الذي يخص نشاطات جميع وكالات الامم المتحدة المتواجدة بجنيف التي تهتم بالمجال الانساني.

وفي هذا الصدد، أشار السيد بلباقي الى ان "الجزائر لن تدخر اي جهد من اجل تأدية مهمتها على اكمل وجه و اعلاء صوت المجموعة الافريقية".

كما انتهز السيد بلباقي هذه السانحة لدعوة جميع الدول الاعضاء الى "الاستمرار في دعم روح الوحدة والتضامن للمجموعة و تشجيع المواقف المشتركة حول المسائل التي تشكل اهتماما بالنسبة للدول الافريقية".