الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

03/02/2020 - 13:50

ترأس رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،هذا الاثنين بالجزائر العاصمة،اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية،والتكوين والتعليم المهنيين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة  و اقتصاد المعرفة.

كما سيدرس مجلس الوزراء،إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية و توصيل الغاز و المنشآت المدرسية و النقل و التنقل و يشمل المخطط الاستعجالي أيضا  وضع آليات التضامن الجواري.

 

وسوم:

الجزائر, سياسة

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