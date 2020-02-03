الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،هذا الاثنين بالجزائر العاصمة،اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية،والتكوين والتعليم المهنيين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة.

كما سيدرس مجلس الوزراء،إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية و توصيل الغاز و المنشآت المدرسية و النقل و التنقل و يشمل المخطط الاستعجالي أيضا وضع آليات التضامن الجواري.