سمية بوزهار للاذاعة : تفعيل مشاريع البحث في التنمية المحلية هدف الملتقى الدولي حول المجال المبني في المحيط الواحاتي

أكدت رئيسة الملتقى الدولي المعنون" بالمجال المبني في المحيط الواحاتي في تحديات وأفاق التنمية المستدامة" ببسكرة سمية بوزاهر على أهمية تفعيل البحث في مشاريع التنمية المحلية لإعادة الربط بين الفرد ونظامه البيئي الواحاتي .

وقالت سمية بوزاهر ان فكرة هذا الملتقى جاءت في أعقاب توجه الدولة الجزائرية الى تثمين التراث الواحاتي وكذا الاهتمام باسترجاع المناطق الواحاتية التى استقلت عن كل ماهو مبني .

الملتقى الذي انطلق هذا الاثنين ويتواصل الى غاية 5 فيفري 2020 سيتطرق على مدار 3ايام الى عدة محاور على غرار التنمية المحلية للواحات وطرق تقيم البيئة المبنية في الأقاليم الهشة ، بالاضافة الى الاشكال الثقافية و البيئية بالمنطقة .

وأشارت بوزهار الى الصبغة العالمية لمداخلات باحثين و اكاديميين من 10 دول عربية وأوروبية .

المصدر : ملتيميديا الاذاعة الجزائرية/ إيمان لعجل