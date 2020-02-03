فيروس كورونا:عودة الطائرة الجزائرية المقلة لرعايا جزائريين وتونسيين وليبيين وموريتانيين

عادت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية القادمة من مقاطعة ووهان الصينية الى أرض الوطن هذا الإثنين في حدود منتصف النهار وكان على متنها 60 رعية جزائريين وتونسيين وليبيين وموريتانيين.

و كان في استقبال الرعايا العائدين الى ارض الوطن طاقم طبي.

ويأتي هذا الإجراء بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بإجلاء رعايا جزائريين وتونسيين وليبيين وموريتانيين من مدينة ووهان الصينية استجابة لطلب سلطات بلدانهم و حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذه المقاطعة.

من جانب آخر، فإن الطائرة المذكورة التي اقلعت فجر امس الأحد باتجاه مقاطعة ووهان قد حملت هبة من الجزائر الى الصين تحتوي على 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20.000 نظارة وقائية و 300.000 قفاز، وهي مبادرة لقيت استحسان السلطات الصينية التي أعربت، عبر سفارتها بالجزائر، عن شكرها "الخالص" للجزائر على هذه المساعدات التي تسهم في مواجهة انتشار حمى هذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد اعلنت عن اتخاذها اجراءات احترازية للوقاية من الفيروس من خلال تنصيب كاميرات حرارية على مستوى المطارات الرئيسية لمراقبة المسافرين القادمين من مختلف المطارات .

وسيسهر على متابعتهم طبيا ونفسيا حسب وزارة الصحة فريق طبي متخصص لمدة 14 يوما كاملة وهي الفترة التي يحتضن فيها الجسم الفيروس قبل ظهوره، حماية لصحتهم وصحة المواطنين.