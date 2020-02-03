اللواء شنقريحة يدعو أفراد الجيش بالحدود إلى بذل وسعهم لصد أي محاولة تهدد السلامة الترابية للبلاد

دعا اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، هذا الاثنين من تمنراست، أفراد الجيش الوطني الشعبي بالمناطق الحدودية، إلى بذل وسعهم لصد وإفشال أي محاولة، يمكنها أن تهدد السلامة الترابية للجزائر وتمس بسيادتها الوطنية.

و خلال ترؤسه للقاء توجيهي بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أين يقوم بزيارة عمل وتفتيش، توجه اللواء شنقريحة إلى أفراد الناحية، لاسيما المرابطين على الحدود، مخاطبا إياهم "إنكم مطالبون على مستوى كافة إقليم الناحية العسكرية السادسة، لاسيما المناطق الحدودية، بأن تبذلوا كل ما لديكم من جهد، في الليل كما في النهار، من أجل صد وإفشال أي محاولة، يمكنها أن تهدد سلامة بلادنا الترابية، وتمس بسيادتها الوطنية"، مثلما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأشار اللواء إلى أن ما يشهده المحيط الجغرافي برمته من أحداث ومستجدات متلاحقة، وما يجري بمحاذاة كافة الحدود الوطنية يشكل "باعثا أساسيا من بواعث زيادة الحيطة، ومضاعفة الحذر وتكثيف كل موجبات اليقظة".

غير أنه أكد بالمقابل بأن "ظاهرة اللاإستقرار، التي يشهدها محيطنا القريب والبعيد، لن تشكل أي خطر على ترابنا الوطني، لأن أرض الجزائر تبقى دائما وأبدا، محفوظة بسواعد أبنائها المرابطين على كل شبر من ترابها".

و على صعيد ذي صلة، أبرز رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة "حرص" القيادة العليا على مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته و هذا "بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي، لكافة تشكيلاته ومكوناته، خدمة لمصلحة الجزائر، وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء، العاقدين العزم على مواجهة أي تهديد، مهما كانت طبيعته أو مصدره".

و تابع يقول في هذا الصدد "من منطلق إيماننا الشديد بحساسية هذه المهام الموكلة للجيش الوطني الشعبي، ووعينا، بل وحرصنا على حتمية الوفاء بها على أكمل وجه، فإن الواجب يدعونا اليوم، كل في موقع عمله وحدود صلاحياته ونطاق مسؤولياته، إلى المواصلة الدائمة والمنهجية والعقلانية، في ظل قيادة ودعم وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، للمجهود الشامل والمتكامل الذي نقوم به، في ظل المرحلة الجديدة، وفقا لاستراتيجية مدروسة ورؤية متبصرة وبعيدة النظر".

و كان اللواء شنقريحة قد شرع، ابتداء من اليوم الاثنين، في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، تندرج في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2019/2020 .

وبعد مراسم الاستقبال، وبمعية اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، استهل اللواء شنقريحة زيارته بالوقوف وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم "هيباوي الوافي" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلى فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

و عقب ذلك، ترأس اللواء لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية، حيث التقى بالإطارات والأفراد، بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، أين ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، ليتابع بعدها عرضا قدمه قائد الناحية العسكرية السادسة، حول الوضع الأمني السائد بإقليم الاختصاص، مثلما جاء في البيان.