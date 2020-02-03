وزارة التجارة تؤكد أن "المصدر الوحيد" لأي معلومة تخصها هو ديوان الوزير

03/02/2020 - 14:48

ذكرت وزارة التجارة في بيان لها هذا الاثنين أن ديوان الوزير هو "المصدر الوحيد" لأي بيان رسمي أو معلومة تخصها و أن أي معلومة صادرة خارج هذا الإطار تعد "باطلة و لا أساس لها من الصحة".

و جاء في البيان انه "تنويرا للرأي العام و لإبعاد أية مغالطة أو لبس و من اجل إضفاء المصداقية و المهنية للمعلومة, تعلم وزارة التجارة كافة وسائل الإعلام أن ديوان وزير التجارة هو المصدر الوحيد لأي بيان رسمي أو معلومة".

و أضاف نفس المصدر: "غير ذلك تعد المعلومة باطلة و لا أساس لها من الصحة".

و تابع البيان:" ترجو وزارة التجارة من الأسرة الإعلامية التأكد من مصدر المعلومة السالف الذكر تفاديا للوقوع في خطأ نقل معلومات مغلوطة و انتحال الصفة الذي يجرمه القانون".

و يبقى ديوان الوزير, يضيف البيان, "مفتوحا على مدار الساعة و طيلة أيلم الأسبوع من أجل أي تواصل".

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