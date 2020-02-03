وزارة التجارة تؤكد أن "المصدر الوحيد" لأي معلومة تخصها هو ديوان الوزير

ذكرت وزارة التجارة في بيان لها هذا الاثنين أن ديوان الوزير هو "المصدر الوحيد" لأي بيان رسمي أو معلومة تخصها و أن أي معلومة صادرة خارج هذا الإطار تعد "باطلة و لا أساس لها من الصحة".

و جاء في البيان انه "تنويرا للرأي العام و لإبعاد أية مغالطة أو لبس و من اجل إضفاء المصداقية و المهنية للمعلومة, تعلم وزارة التجارة كافة وسائل الإعلام أن ديوان وزير التجارة هو المصدر الوحيد لأي بيان رسمي أو معلومة".

و أضاف نفس المصدر: "غير ذلك تعد المعلومة باطلة و لا أساس لها من الصحة".

و تابع البيان:" ترجو وزارة التجارة من الأسرة الإعلامية التأكد من مصدر المعلومة السالف الذكر تفاديا للوقوع في خطأ نقل معلومات مغلوطة و انتحال الصفة الذي يجرمه القانون".

و يبقى ديوان الوزير, يضيف البيان, "مفتوحا على مدار الساعة و طيلة أيلم الأسبوع من أجل أي تواصل".