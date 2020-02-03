بلعلى تؤكد تقاطع التجربة الشعرية بالتجربة الصوفية

قالت الباحثة الجزائرية أمينة بلعلى إن الشعر والتصوف ينبعان من وعي واحد، مستقىً من الرؤية المثالية والمجازية للكون، داعيا الى التفريق بين الشعر الصوفي الذي ينطلق من تجربة وجودية والشعر الذي موضوعه التصوف والذي يكتفي بملامسة سطح التجربة الصوفية.

وقالت بلعلى على هامش الملتقى الوطني حول سردية الشعر الجزائري المعاصر، إن التجربة الصوفية تتقاطع مع التجربة الشعرية لكونهما ينبعان من مشكاة واحدة، وهي الرؤية المجازية والمثالية للعالم، مفرقة - في تصريح للقناة الإذاعية الأولى - بين الشعر الذي موضوعه التصوف الذي يلامس التجربة الصوفية عبر قاموسها بشكل سطحي وبين التجربة الشعرية الصوفية التي تغوص في الاسئلة الوجدانية وفق رؤية مجازية للكون تعمق الجانب الوجداني في التعاطي مع قضايا الذات والسياسة.

وتجدر الاشارة إلى أن الملتقى الوطني حول سردية الشعر الجزائري المعاصر الذي حمل شعار (من الحس الجمالي الى الحس الصوفي)، يختتم مساء هذا الاثنين بجامعة الجزائر 2.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية