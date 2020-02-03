ارتفاع عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا

03/02/2020 - 15:49

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 361 حالة في حين بلغت حالات الإصابة  بالفيروس إلى 17205 حالة.

وفي ظل الانتشار المضطرد لحالات الإصابة أكدت الصين أنها بحاجة إلى مزيد من الأقنعة الطبية والنظارات الوقائية لدعم جهود مكافحة الوباء.

يأتي هذا في وقت رفعت العديد من الدول مستوى التحذير من السفر إلى الصين من بينها الولايات المتحدة الأميركية التي منعت القادمين من الصين من دخول أراضيها. وهو ما اعتبرته بكين مخالف إلى لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

من جهتها أدرجت روسيا فيروس كورونا على قائمتها المتعلقة بالأمراض الخطيرة.

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