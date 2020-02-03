536 قتيلا بالعراق منذ بدء الاحتجاجات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية هذا الاثنين في بيان عن سقوط 536 قتيلا من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى وسط وجنوب البلاد.

وأفاد عضو مجلس المفوضية علي البياتي في بيان اليوم, بأن المفوضية وثقت مقتل 536 شخصا من بينهم 17 من أفراد القوات الأمنية منذ الأول من أكتوبر 2019 وحتى 30 يناير 2020.

كما وثقت المفوضية إصابة 23545 من بينهم 20026 من المتظاهرين و3519 من القوات الأمنية خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن عدد المعتقلين بلغ 2713 بقي 328 منهم قيد الاعتقال وأطلق سراح الآخرين, في حين بلغ عدد حالات الخطف 72 أطلق سراح 22 منهم.

فيما تم تسجيل 49 محاولة اغتيال للناشطين والمتظاهرين, قتل فيها 22 وأصيب 13 بجروح وفشلت 14 محاولة.

ويشهد العراق منذ أول أكتوبر 2019 تظاهرات حاشدة تطالب بالإصلاح وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد والبطالة, ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي, إلى الاستقالة في نهاية نوفمبر الماضي.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح أول أمس السبت وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي, بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبدالمهدي.