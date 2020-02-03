تأجيل كأس آسيا لكرة القدم داخل القاعات 2020 بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الاثنين عن تأجيل كأس آسيا لكرة القدم داخل القاعات التى كانت مقررة في العاصمة التركمانستانية عشق أباد خلال الفترة من 26 فيفري الجاري ولغاية الثامن من مارس المقبل إلى موعد يحدد لاحقا بسبب فيروس كورونا .

وذكر الاتحاد القاري في بيان له أنه في ضوء الوضع الحالي كنتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد وبعد مناقشة التطورات مع كافة الأطراف المعنية وذلك لضمان سلامة الجميع قرر الاتحاد تأجيل كأس آسيا لكرة القدم داخل القاعة - تركمانستان 2020- إلى إشعار آخر.

وأكد البيان أن الاتحاد الآسيوي سيراقب الموقف عن كثب وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا مقسمة إلى أربع مجموعات تضم الأولى عمان إلى جانب تركمانستان وفيتنام وطاجكستان والمجموعة الثانية لبنان والكويت واليابان وقرغيزستان فيما تضم المجموعة الثالثة البحرين وأوزبكستان والصين وإندونيسيا والمجموعة الرابعة السعودية وإيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتأهل الخمسة الأوائل في البطولة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا في شهر سبتمبر المقبل.