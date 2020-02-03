ضبط أزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

ضبط حراس الحدود هذا الأحد بالنعامة كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من 7 قناطير, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبط حراس الحدود, يوم 02 فيفري 2020 إثر عملية بحث وتفتيش قرب بلدية جنين بورزق, ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية, كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بسبعة قناطير و22,5 كيلوغرام".

وأبرزت وزارة الدفاع الوطني أن "هذه النتائج النوعية تأتي لتضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم, وتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم التي تتحلى بها كافة قوات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة".