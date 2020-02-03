فيروس كورونا : الجوية الجزائرية تعلق جميع رحلاتها الى الصين كإجراء وقائي مؤقت

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعليق جميع رحلاتها نحو الصين كإجراء وقائي مؤقت بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد حسبما صرح به هذا الاثنين الناطق الرسمي باسم الشركة أمين اندلسي.

و أوضح ذات المسؤول ان قرار تعليق جميع رحلات الشركة الوطنية نحو الصين يدخل في" إطار الإجراءات الوقائية المؤقتة" مضيفا أن عدد الرحلات التي تؤمنها الجوية الجزائرية من الجزائر نحو بكين (الصين) هي رحلتين في الأسبوع .

و أفاد في هذا الشأن أن تعليق رحلات الجوية الجزائرية نحو هذه الوجهة يرتكز على الجانب الصحي اي الوقاية من فيروس كورونا خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الخميس الفارط أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية دولية.

و كانت الجوية الجزائرية قد اتخذت اجراءات وقائية على غرار جميع شركات الطيران الدولية من خلال توفير مجموعة من المستلزمات الصحية لدى مستخدمي الطيران العاملين على الرحلات المتوجهة الى المناطق التي ظهر فيها الفيروس و تتكون هذه المستلزمات من قفازات و أقنعة و عباءات خاصة.

كما يتم القيام بتنظيف الطائرة قبل الإقلاع و بعد الهبوط.

وتم اتخاذ إجراء جديد خلال رحلات العودة نحو الجزائر, حيث انه في حالة ملاحظة طاقم الطائرة وجود أعراض لهذا المرض لدى احد المسافرين فانه "يتم إبلاغ خلية المتابعة بشكل تلقائي من اجل إرسال فريق طبي امام باب الطائرة للتكفل الفوري بالمسافر المشتبه بإصابته بالمرض".

المصدر: واج