الرئيس تبون يستقبل رئيس دبلوماسية مالي حاملا رسالة من الرئيس كايتا

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ،الاثنين، بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، تييبيلي درامي الذي سلمه رسالة من نظيره المالي ابراهيم بوبكر كايتا.

في تصريح للصحافة عقب الاستقبال أكد السيد درامي أن "الجزائر و مالي تربطهما علاقات قديمة جد بناءة"، معبرا عن ارتياحه "لنوعية هذه العلاقات التي ما فتئت تتعزز سيما من خلال اللقاءات المنتظمة التي يجريها مسؤولو البلدين".

وأوضح الوزير المالي أن بلده يباشر "مرحلة هامة" في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المُنبثق عن مسار الجزائر العاصمة من خلال إعادة انتشار الجيش المالي في شمال البلد، مؤكدا على أن عملية إعادة الانتشار هاته "غاية في الأهمية".

في ذات السياق نوه ب "مرافقة الجزائر و مساهمتها في الجهود الرامية لإعادة ارساء السلم والاستقرار في مالي".

وخلص إلى القول "نحن مطالبون بالتقدم سويا و التشاور بشكل منتظم حتى تسير الأمور على أحسن حال".