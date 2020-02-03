شباب بلوزداد يقسو على أهلي البرج (4-0) ويعزز مركزه في الصدارة

فاز فريق شباب بلوزداد على ضيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة ثقيلة (4-0) الشوط الأول (3-0), هذا الاثنين, بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر), لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي انطلقت السبت الفارط لتتواصل إلى غاية الخميس المقبل.

وتداول على تسجيل أهداف اللقاء كل من عادل جرار (د 5), محمد الأمين حموش ضد مرماه (د 16), حمزة بلحول (د 38) و أمير سعيود (د 90+1), لفائدة تشكيلة أبناء "لعقيبة".

و بفضل هذه النتيجة العريضة, عزز شباب بلوزداد مركزه في ريادة جدول ترتيب المحترف الأول برصيد 32 نقطة, معمقا الفارق لخمس نقاط كاملة, مستغلا سقوط مطارده المباشر مولودية الجزائر بميدان جمعية عين مليلة (0-1). بالمقابل تجمد رصيد "البرايجية" عند النقطة الـ 19 والتي تبقيهم بمفردهم في المرتبة الـ 11 عن بعد نقطتين فقط على أول المهددين بالنزول نحو القسم الأدنى.

وبهذا نجح المدرب الجديد للنادي العاصمي, فرانك دوما, في أول خرجة رسمية على رأس الطاقم الفني البلوزدادي, سيما وأنها تجسدت على حساب فريقه السابق, أهلي البرج.

ويبدو أن التقني الفرنسي قد استغل معرفته الجيدة بنقاط ضعف أشباله السابقين لتحقيق أول فوز مع فريق الشباب وتعزير سطوته على كرسي الصدارة.

و تتواصل هذه الجولة, التي تمثل بداية مرحلة الإياب, بإجراء مباراة أخرى قوية تجمع بين وفاق سطيف - اتحاد الجزائر هذا الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (00ر17 سا), فيما تمت برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.

السبت 1 فيفري:

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1 - 0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2 - 2

أولمبي الشلف - نجم مقرة 0 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 2

الاثنين 3 فيفري:

شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج 4 - 0

الثلاثاء 4 فيفري:

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر (00ر17 سا)

الأربعاء 5 فيفري:

شبيبة القبائل - نصر حسين داي (45ر18 سا)

الخميس 6 فيفري:

نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 32 16

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 15

5. شباب قسنطينة 23 16

--. مولودية وهران 23 16

7. اتحاد بلعباس 22 16

-- . جمعية عين مليلة 22 16

8. وفاق سطيف 20 15

--. شبيبة الساورة 20 16

11. أهلي برج بوعريريج 19 16

12. نادي بارادو 18 15

--. أولمبي الشلف 18 16

14. نجم مقرة 17 16

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.